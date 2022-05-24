Rusya'dan şoke eden açıklama: Ya biz kazanacağız ya da...

Rus medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rus devlet televizyonu Russia-1'de yayınlanan bir programda konuştu.



Rus izleyicilere, çocuklarının asla Batılı bir eğitim almayacağı gerçeğine sevinmeleri gerektiğini söyleyen Simonyan; "Ruslar çocuklarının asla Batı'da okumayacağı için sevinmeleri gerekir" ifadesini kullandı.

"Ya kazanacağız ya da insanlık için kötü bitecek"

Sözlerine devam eden Simonyan, kendilerinin kazanmaması durumunda, bunun insanlık için kötü olacağını söyledi:

"Hepsi bizim kaybedeceğimize ve Batı'nın kazanacağına inanıyor. Bunun imkansız olduğunu anlamıyorlar. Bu kesinlikle imkansız, asla olmayacak."

Simonyan ayrıca, Rusya'nın çatışmada kendi yolunu bulamaması halinde nükleer bir değişime gideceğini ve bütün insanlığın yok olabileceğini iddia etti.

Ermeni diasporası sayesinde ABD'de okudu

Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) ise, II. Dünya Savaşı sonrası sürgün edilmiş bir aileden gelen, 6 Nisan 1980 yılında Rusya'nın güneyindeki Krasnodar şehrinde Ermeni bir ailede dünyaya gelen Simonyan'ın, Ermeni Diasporası bursuyla ABD'de eğitim aldığını belirtti.