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Dünya Rusya'dan skandal hamle! YPG'ye üst düzey muamele
Dünya

Rusya'dan skandal hamle! YPG'ye üst düzey muamele

Terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşlarından İlham Ahmed ve beraberindeki teröristler Rusya’da meşru bir güçmüş gibi karşılandı. Halkın İradesi Partisi ile sözde mutabakat imzalayan teröristler Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:53:00 -
Rusya'dan skandal hamle! YPG'ye üst düzey muamele

Rusya, bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye desteğini sürdürüyor. YPG'nin elebaşlarından İlham Ahmed ve teröristlerden oluşan bir grup Rusya’da çeşitli temaslarda bulundu.

Moskova’da meşru ve resmi bir güçmüş gibi muamele gören teröristler Halkın İradesi Partisi ile sözde siyasi bir mutabakat imzaladı.

İmzalanan skandal mutabakatın Suriye’de çözüm için önemli olduğunu iddia eden teröristbaşı İlham Ahmed, şu skandal hezayanlarda bulundu;

"Suriye'deki tüm tarafların askeri çözüm yerine siyasi çözüme ağırlık vermesini umut ediyoruz. Artık anlaşmazlık ve savaşa son verilmeli, göçmenlerin evlerine dönmeleri ile tutukluların serbest kalmalarının önü açılmalıdır."

Terörist grup Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki gelişmelerin, Cenevre'de devam eden Anayasa Komite görüşmeleri konusunun masaya yatırıldığı öğrenildi.

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