Rusya'dan sert tepki: Delilik ve felaket tellallığı!

Ukrayna ile ilgili kriz, büyük oranda Rusya ile ABD arasındaki söz diyalogları üzerinden devam ederken, Amerikan istihbarat birimlerince açıklanan bir senaryo, yeni bir tartışma başlattı.

Nitekim Amerikan istihbarat birimleri, Rusya'nın, Ukrayna'yı olası işgali için gerekli birliklerin yüzde 70'ini sınırda konuşlandırdığını belirtirken, sınırda 110 bin asker bulunduğunu kaydetti. ABD'li yetkililer, Rusya-Ukrayna sınırında asker konuşlandırmanın bu hızla gitmesi halinde Şubat ortasına kadar Rus askeri sayısının 150 bini bulabileceğini söylerken, farklı senaryolara da değindi.

Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm seçenekleri açık bırakmak istediğini savunan yetkililer, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesiyle sınırlı kısmi bir işgal olabileceği gibi, Moskova'nın ülkeyi kapsamlı bir biçimde işgal etmesinin de mümkün olabileceğini diye getirdi. İstihbarat yetkilileri, olası bir işgal halinde Rusya'nın 48 saatte Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirebileceğini, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i devirebileceği tahmininde bulundu.

Bununla birlikte ABD merkezli "Wall Street Journal" ve "Washington Post" gazetelerinde yayımlanan haberlere göre, Washington yönetimi, olası bir işgalde Ukrayna'da on binlerce sivilin öleceğini tahmin ediyor. "New York Times"a konuşan üst düzey Amerikan hükümet temsilcileri, Rusya'nın işgale girişmesi halinde Ukrayna'da 25-50 bin sivilin öleceğini öne sürerken, Ukrayna ordusundan 25 bin, Rus ordusundan da 10 bine yakın askerin hayatını kaybedebileceği tahmininde bulundu. Bununla birlikte aynı yetkililer, olası Rus işgalinin, Ukrayna'dan bir sığınmacı akınına yol açabileceğini, 5 milyon insanın, başta Polonya olmak üzere pek çok ülkeye sığınma girişiminde bulunabileceğini de iddia etti.

Rusya'dan cevap geldi

Rusya'dan ise, bu iddia ve senaryolara karşı bir açıklama geldi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitri Polanski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Delilik ve felaket tellallığı sürüyor. Peki ya biz ABD, Londra'yı bir hafta içinde işgal edip 300 bin sivilin ölümüne neden olabilir deseydik? Bunların hepsini paylaşmayacağımız istihbarat kaynaklarına dayandırıyoruz. Bu ABD'liler ve Britanyalılara doğru gelir miydi? Ruslar ve Ukraynalılar için de bu yanlış bir şey" dedi.

Öte yandan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu'na yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın bizimle savaşamayacağı çok net. Olası bir savaş en fazla 3-4 gün sürer" ifadesini kullandı.

İngiliz basını, İngiltere’nin Ukrayna’ya 100’ü aşkın özel kuvvetler personeli gönderdiğini yazdı. Buna göre Ukrayna’ya gönderildiği belirtilen özel kuvvet personeli, ülkenin doğusunda Ukraynalı askerlere danışmanlık yapacak. Haberlerde, İngiliz personelin “teröristler, keskin nişancılar ve sabotajcılarla mücadele taktikleri konusunda Ukraynalı askerlere deneyimlerini aktaracakları” ifade edildi.