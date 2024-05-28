Rusya'dan kritik isim, PSG'ye Rus file bekçisi: Fransız çağırdı, imzalamak için geliyor! Şok eden gelişme

Paris Saint Germain, Krasnodar'dan Rus kaleci Matvey Safonov'u kadrosuna kattı. PSG onun büyük bir yetenek olduğuna inanıyor. Toplamda 20 milyon euroyu bulan bir rakam karşılığında kulüpler anlaştı. Arada çok küçük pürüzler bulunuyor. 25 yaşındaki file bekçisi, daha önce Fransız ekibiyle el sıkışmıştı. Rusya Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.92 boyundaki Safonov, bu sezon ligde çıktığı 30 karşılaşmanın 11'inde kalesini gole kapattı. Tahmini piyasa değeri de 18 milyon euro civarında gösteriliyordu.