Rusya'dan Paşinyan açıklaması: Dağlık Karabağ anlaşmasına...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı anlaşmanın gelecekte de uygulanması konusunda bağlılıklarını teyit etti." diye konuştu.

Lavrov, Ermenistan'daki temaslarından sonra basına açıklamalar yaptı.

Kendisinin Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü belirten Lavrov, Dağlık Karabağ ile ilgili Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım tarihinde imzalanan ortak açıklamanın uygulanması konusunu ele aldıklarını belirtti.

Bahse konu açıklamanın Dağlık Karabağ meselesinin çözümünün "tek yolu" olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Bu açıklamayla ilgili sadece yurt içinde değil, yurtdışında da şüphe oluşturma girişimleri kabul edilemez." diye konuştu.

Lavrov, "Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, açıklamanın ciddi sorunların çözülmesine ve insanların hayatlarının kurtarılmasına yardımcı olduğunu söyledi. Onlar, anlaşmanın gelecekte de uygulanması konusunda bağlılıklarını teyit etti." dedi.