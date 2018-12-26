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Rusya'dan kritik 'terörle mücadele' görüşmesi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile bir araya geldi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:10
Rusya'dan kritik 'terörle mücadele' görüşmesi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Lavrov, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Afganistan meselesiyle ilgili olarak Rusya ile Pakistan’ın, tüm komşu ülkelerin de çıkarlarını gözetecek şekilde Afganistan’da en kısa sürede siyasi çözüm sürecinin başlatılması ve gereken şartların yaratılması hususunda ortak çıkarı olduğunu belirtti.

Afganistan’da siyasi sürecin başlamasına yardımcı olacak pek çok uluslararası aracı ve farklı formatlar olduğuna dikkati çeken Lavrov, bazı formatların çok dar olduğunu ve Afganistan tarafının menfaatlerini temsil etmediğini kaydetti. Lavrov, diğer formatların da fazlaca geniş olduğunu ve siyasi sürecin başlamasına yoğunlaşmayı engellediğini ifade etti.

"Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyoruz"

Afganistan meselesi ile ilgili oluşturulan Moskova Formatı’nın başarılı olduğunu anlatan Lavrov, “Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyoruz ama bana göre Rusya, Pakistan ve Moskova formatının diğer katılımcıları, Afganistan tarafının rahat olacağı yeterince etkili bir çerçeve buldular.” dedi.

Hindistan ve Pakistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılmasıyla ŞİO-Afganistan temas grubunun yeni bir nefes alacağını kaydeden Lavrov, bu formatın da çok umut verici olduğunu dile getirdi.

Lavrov, bu mekanizmalar çerçevesinde Pakistan ve diğer ülkelerle çalışmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Rusya barışın sağlanması için önemli rol oynuyor"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Rusya’nın Pakistan için önemli bir ortak olduğunu ve bölgede barışın sağlanması için önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kureyşi, “Rusya gerekli her şeyi yapıyor ve bölgesel güvenlik alanındaki durumun nasıl geliştiğine dair meşru kaygılarını dile getiriyor. Yeni alanlar üzerinde kontrolü ele geçiren DEAŞ’ın yayılmasıyla bağlantılı sorun çok önemli. Bu nedenle ülkelerimiz (terörle mücadelede) iş birliğini geliştirmeye çalışıyor.” diye konuştu.

Şah Mahmud Kureyşi, Moskova formatında Afganistan müzakereleri formatının sürdürülmesi nedeniyle Lavrov’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:10
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