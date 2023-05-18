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Dünya Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı
Dünya

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 07:51:00 -
Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik bu sabah Rus ordusu tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin başkent Kiev'e yönelik sabah erken saatlerde hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Rus ordusunun mayıs ayında başkente 9. kez hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, "Mayıs ayının başından bu yana başkente art arda dokuzuncu hava saldırısı düzenlendi. Bu kez saldırı, Hazar bölgesinden stratejik bombardıman uçakları Tu-95MS, Tu-160 tarafından, muhtemelen X-101/555 tipi seyir füzeleri ile gerçekleştirildi." bilgisi verildi.

Rus güçlerinin, saldırı sırasında insansız hava araçları (İHA) da kullandığı kaydedilen açıklamada, ön bilgilere göre tüm hedeflerin Ukrayna hava kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.

Havada imha edilen füze parçalarının Kiev'in Desnyanski ve Darnytskyi semtlerine isabet etmesi sonucu yangın çıktığı bildirilen açıklamada, "Füzelerin ve İHA'ların tipi ve sayısı ile ilgili nihai veriler yakında Hava Kuvvetleri tarafından açıklanacak." ifadelere yer verildi.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı alarmı çalmaya devam ediyor.
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