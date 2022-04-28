Rusya'dan Japonya'ya sert cevap: 8 diplomat sınır dışı edilecek

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Japonya'nın 8 Rus vatandaşını sınır dışı etmesinin ardından, bu sefer Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki 8 Japon diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.Japonya'nın ikili ilişkilerde izlediği politikanın kabul edilemez olduğunun vurgulandığı bakanlık açıklamasında, Moskova ile yapıcı ilişkileri reddeden Tokyo'nun bunun sonuçlarından sorumlu tutulduğu belirtildi. Söz konusu 8 kişinin 10 Mayıs'a dek ülkeden ayrılmaları talep edilirken, sınır dışı edilecek Japon diplomatlar hakkında detaylı bilgi ise paylaşılmadı.

Büyükelçilikten protesto

Japonya'nın Moskova Büyükelçiliği ise, kararı diplomatik yollardan protesto ederek Japonya-Rusya ilişkilerinin bu duruma gelmesinin tamamen Rusya'nın politikaları sonucu olduğuna dikkat çekti.Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla 8 Nisan'da aralarında diplomatların da bulunduğu 8 Rus vatandaşının sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Ülkeyi terk etmeleri istenen 8 Rus vatandaşı, 20 Nisan'da Japonya'dan ayrılmıştı.