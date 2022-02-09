Rusya’dan İngiltere’ye uyarı: O konuyu açmayın!

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna sınırı yakınlarında Rus güçlerinin sayısının giderek arttığı bir dönemde olası bir savaş endişesiyle bu hafta Moskova’ya gitmeye hazırlanıyor.

Rusya savaş iddialarını reddederken, NATO’ya bir dizi güvenlik talebi sundu. Buna karşılık, Batılı hükümetler, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin güvenlik taleplerine yanıt vermek için yapıcı önerileri olması halinde Moskova'nın görüşmelerle ilgileneceğini söyledi. Kelin açıklamasında, “Bizi tekrar yaptırımlarla tehdit etmek için Rusya'ya geliyorlarsa, kesinlikle mantıklı değil. Her şeyi okuyoruz, her şeyi görüyoruz, biliyoruz ve duyuyoruz. Bu durumda Moskova’daki diyalog ve konuşma çok kısa olacak” dedi.