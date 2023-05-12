Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye yerine o ülke bize alternatif olabilir

Direk uçuşların başlamasıyla birlikte bu ülkeye paket tur satışına başlamaya hazırlanan Tur Operatörleri, Gürcistan’ın popüler Türkiye'ye bir alternatif olabileceğini belirtiyor.

Intourist'in basın servisi RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Rus turistler için geleneksel olarak popüler bir destinasyon olan Gürcistan’ın mevcut kısıtlamalar nedeniyle paket tur satışının yapılamadığını ancak artık yasakların kalkması sonucu Gürcistan'a doğrudan uçuş biletlerinin satışına başlanmasıyla birlikte tur satışına başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Intourist halkla ilişkiler direktörü Daria Domostroeva, Tiflis'e şehir turlarının yanı sıra Kakheti gibi şarap bölgelerine gezilerin bu ülkede en fazla talep gördüğünü söyledi.

MAYEL Travel CEO'su Maya Kotlyar, Gürcistan'ın Rusya için en büyük pazarlardan biri haline gelebileceğini belirterek, hava trafiğinin bir ay içinde - Haziran ortasına kadar - eski haline getirilebileceğini tahmin ediyor. Uzman, bu durumda Gürcistan'ın 1,5 ila 3 milyon Rus turist çekmeyi beklediğini söylüyor.

Ona göre 2013 ve 2014'te bir buçuk ila iki milyon Rus ülkeyi ziyaret etti. Kotlyar, şu anda birçok ülke Rusya Federasyonu'ndan yolcu kabul etmediği için bu rakamın artabileceğini de sözlerine ekledi.

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Türk tatil turları fiyatlarının çok fazla artması, Gürcistan’a olan talepteki artışa ve popülaritesinin daha fazla artmasına yol açıyor. Ruslar, pahalı olan Türkiye’ye alternatif olarak komşu Gürcistan’a hem plaj tatilleri hem de gastronomi ve daha farklı alanlarda ziyaret etme fırsatları bulabilecekler.

Gürcistan'a yapılan haftalık tatil turları kişi başına ortalama 60 bin rubleden başlıyor.

Direk uçuşların başlaması ve rekabetin artmasıyla bu rakamın daha da aşağılara inmesi bekleniyor.