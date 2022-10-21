Rusya'dan İHA (İnsansız Hava Aracı) skandalı! Çaldılar

Son aylarda İsveç otobanlarında araçların hız ölçümünü yapan ve her biri 23 bin Euro değerindeki kameraların nereye gittiği tespit edildi. Yüksek hızlı çekim gerçekleştirilen kameralar, Ukrayna tarafında düşürülen Rusya’ya ait İHA sistemlerinin üzerinden çıkmaya başladı.

Rus Ordusu’nun Ukrayna Savaşı’nda keşif amaçlı kullandığı İHA sistemlerinin başında Orlan-10 geliyor. Ancak Rusya bir süredir ambargo nedeniyle bu İHA’larda kullandığı kameraların teminde zorlanıyor. Kimi zaman Ukrayna’nın düşürdüğü İHA’larda ticari olarak satışa sunulan Canon veya Nikon’un DSLR fotoğraf makineleri çıkabiliyor.

Ancak son günlerde düşürülen Orlan-10’lardaki kamera sistemi oldukça dikkat çekici. Bu kameralar, bir süredir İsveç’te otobanlarda bulunan ve çalınarak Rusya’ya gittiği tahmin edilen hız limitini aşan sürücülerin tespit edildiği kamera sistemi. Geçtiğimiz günlerde bu konuda gelişmeler İsveç gazetelerinde haber oldu.

Fiyatı 23 bin Euro

Tolga Özbek'in sitesinde yer alan habere göre, her birinin fiyatı 23 bin Euro olan kameralardan bugüne kadar yaklaşık 100 adet kayboldu. İsveç yüksek maliyetin yanı sıra hız tespit amaçlı kullanılan kameraların çalınmasından çok rahatsız. Konuyla ilgili soruşturma açılmış durumda.

Gümüşhane’de bulunmuştu

Geçtiğimiz aylarda Rusya’ya ait Orlan-10 tipi aracın enkazı Gümüşhane’de bulunmuştu. Muhtemel kontrol kaybı yaşayan araç çok küçük olması nedeniyle radarlar tarafından tespit edilemeyerek uzun süre uçmuş ve boş araziye düşmüştü.