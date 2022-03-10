Rusya'dan iddialı suçlama: 'ABD, kuşlarla virüs yayacaktı!'

Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Komutanı İgor Kirillov, “Pentagon, tehlikeli bulaşıcı hastalıkları yayabilen vektör böceklerle de ilgileniyor. Ulaşılan belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yarasa ektoparazitleri, pire ve kenelerle dolu 140'tan fazla koruyucu kabın Harkov’daki biyolojik laboratuvardan yurtdışına transfer edildiğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın açıklamalarına değinen Kirilov, "Dolaylı olarak Pentagon tarafından Ukrayna’daki askeri-biyolojik programın uygulandığını doğruladı." ifadelerini kullandı.

Kirillov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-ABD’nin göçmen kuşlar aracılığıyla enfeksiyon taşınmasına yönelik projesi, en pervasız projelerden biri, durumun gidişatını kontrol etmeye olanak vermiyor.

- ABD ve müttefiklerinin en önemli amaçlarından biri, özellikle de Slavlar olmak üzere çeşitli etnik grupları seçici olarak etkileyecek biyoajanlar elde etmek.