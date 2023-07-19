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Gündem Rusya'dan helal olsun dedirten karar! Türkiye'ye doğru havalandılar
Gündem

Rusya'dan helal olsun dedirten karar! Türkiye'ye doğru havalandılar

Yeniakit Publisher
2023-07-19 08:02:00 - 2023-07-19 08:05:33
Rusya'dan helal olsun dedirten karar! Türkiye'ye doğru havalandılar

Rusya, Türkiye'nin orman yangınları ille mücadelesine katkı vermek amacıyla 2 yangın söndürme uçağı gönderdi.

Yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye Rusya'dan destek geldi. Rus hükümeti, yangın söndürme çalışmalarına acil destek için iki adet Be-200ChS uçağı gönderdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın servisi, gece yayınladığı bültende, uçakların Türkiye'ye uçtuğunu bildirdi.

Açıklamada, “Acil servise ait iki amfibi uçak, Türkiye'deki büyük orman yangınlarını söndürmek için Rostov-na-Donu'daki Platov Havalimanı'ndan Muğla ve İzmir şehirlerine havalandı” denildi.

Turkrus

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