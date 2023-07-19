Rusya'dan helal olsun dedirten karar! Türkiye'ye doğru havalandılar
Rusya, Türkiye'nin orman yangınları ille mücadelesine katkı vermek amacıyla 2 yangın söndürme uçağı gönderdi.
Yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye Rusya'dan destek geldi. Rus hükümeti, yangın söndürme çalışmalarına acil destek için iki adet Be-200ChS uçağı gönderdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın servisi, gece yayınladığı bültende, uçakların Türkiye'ye uçtuğunu bildirdi.
Açıklamada, “Acil servise ait iki amfibi uçak, Türkiye'deki büyük orman yangınlarını söndürmek için Rostov-na-Donu'daki Platov Havalimanı'ndan Muğla ve İzmir şehirlerine havalandı” denildi.
Turkrus