Rusya'dan haksız isyan: Türkiye'de yüzde 30 zamlandı

ATOR Mayıs tatil fiyatlarının geçen yılla kıyaslamasını yaptı.

Birlikten yapılan açıklamada, geçen yıla kıyasla, mayıs tatilleri döneminde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) özellikle kaliteli otellerde konaklamalı paket turların aynı seviyede kaldığı belirtilirken, Türkiye turlarının ise yüzde 30 ile zam lideri olduğu vurgulandı.

Mısır tatillerinde maliyetlerin ortalama yüzde 15 arttığına dikkat çekilirken, Rusya içerisindeki mayıs tatillerinin ise yüzde 12 ila 15 oranlarında arttığı kaydedildi.

Rusya içinde Moskova’dan uçuşla dört ve beş yıldızlı otellerde konaklamalı 10 günlük bir turun ortalama maliyeti iki kişi için 100 bin ruble olurken, Türkiye’de ise benzer bir tatilin maliyetinin ortalama 145 bin rubleye ulaştığı bildirildi.

Mısır için ortalama paket tur maliyeti 220 bin rubleye ulaşırken, BAE tatillerinin ise ortalama 225 bin rubleye mal olacağı belirlendi.

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Mayıs tatillerinde en pahalı turların ise 315 bin rubleyle Tayland’a ait olduğu gözlemlendi.

ATOR, mayıs tatili için otellerde yer sıkıntısı olmadığını da kaydederken, VIP segmentindeki bazı lüks odalar dışında hem Rusya’da hem de yurt dışında neredeyse tüm seçeneklerin mevcut olduğunu ekledi.

Turizm Ajansı