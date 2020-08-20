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Dünya Rusya’dan geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama
Dünya

Rusya’dan geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama

Rusya'nın ölümlere neden olan koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşının önümüzdeki haftadan itibaren 40 bin kişiye uygulanacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:04:00 - 2020-08-20 20:14:27
Rusya’dan geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama

Çin'den yayılan ve dünya genelinde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, koronavirüs aşısının önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulanacağını duyurdu.

Aşının uygulanacağı kişilerin gözlem altında tutulacağını kaydeden Kirill Dmitriev "Aşının uygulanmasından sonraki klinik çalışmalar uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleşecek. Aşının uygulanması sonrası aşının etkileri, pozitif etkileri ve yan etkileri gözlemlenecek. Bu çalışmaların tümü kontrollü bir şekilde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"Sputnik V" adlı aşının uygulanmasında herhangi bir kısıtlama olmayacağını belirten Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Denis Logunov, aşının 18 ile 60 yaş arasındaki gönüllülere uygulandığını ve herhangi bir yan etkisinin gözlemlenmediği söyledi.

Denis Logunov açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Hastalarda yapılan testlerde antikorların kaybolduğunu ve kişide bağışıklılığın güçlendiğini gözlemledik." 

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