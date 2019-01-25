Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
Rusya, Venezuela'daki iktidar ve muhalefet arasında arabuluculuk rolüne soyunabileceklerini duyurdu.25 Ocak 2019 Cuma 15:22
Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ve hemen arkasından ABD Başkanı Donald Trump'ın Guaido'yu fiili başkan olarak tanımasıyla başlayan krizde, Rusya'dan yeni bir hamle geldi.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Moskova yönetimi, Venezuela'da arabuluculuk yapabileceğini duyurdu. Rusya, hem iktidar hem de muhaliflerle krizin çözümünü görüşmeye hazır.
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