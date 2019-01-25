Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız! Rusya, Venezuela'daki iktidar ve muhalefet arasında arabuluculuk rolüne soyunabileceklerini duyurdu.

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ve hemen arkasından ABD Başkanı Donald Trump'ın Guaido'yu fiili başkan olarak tanımasıyla başlayan krizde, Rusya'dan yeni bir hamle geldi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Moskova yönetimi, Venezuela'da arabuluculuk yapabileceğini duyurdu. Rusya, hem iktidar hem de muhaliflerle krizin çözümünü görüşmeye hazır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.