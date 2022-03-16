  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Bunu yapmak için henüz erken
Dünya

Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Bunu yapmak için henüz erken

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir anlaşma paketini açıklamak için erken" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 19:37:00 -
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Bunu yapmak için henüz erken

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilerin, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusunu cevapladı.

Peskov, “Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti. ​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay