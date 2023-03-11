Rusya'dan flaş "Türkiye" iddiası! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin, Türkiye'ye Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyması yönünde baskıları devam ederken, Rus gazetesi Kommersant sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi.

Gazete, 1 Mart tarihinden itibaren Türkiye'nin üçüncü ülkelerden gelen malların Rusya'ya geçişine izin vermediğini iddia etti.

Transasia ticari direktörü Valeriya Savenkova, "Türkiye'nin Rusya'ya transit ve ihracat sevkiyatlarını içeren sistem çalışmıyor" ifadelerini kullandı.

Rus lojistik şirketi STALOGISTIC'in yöneticisi Alesya Litvinenko, söz konusu durumla alakalı gazeteye verdiği demeçte, "Türk tarafı böyle bir uygulama başlattı. İşin içinde bir dizi uluslararası bağlayıcı hukuki faktör var. AB ile Türkiye arasında 1995'te imzalanan Gümrük Birliği anlaşması Türkiye üzerinden geçiş yapan transit malların Brüksel'e bildirilmesini öngörüyor. Rusya'ya uygulanan yaptırım listesindeki malları AB gümrüğü görüyor. Türkiye'ye baskı yapma yerine AB ve ABD ile daha az bağlantısı olan BAE, İran veya eski Sovyet cumhuriyetlerini aktarma noktası olarak kullanmaya yönelmek gerek" şeklinde konuşarak durumu kendince özetledi.

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Bir başka lojistik firması Optimalog'un Genel Müdürü Georgiy Vlastopulo ise, daha önce belirlenen taşımacılık operasyonlarının çarşambadan itibaren durdurulduğunu ifade ederken, dün akşamdan itibaren Türk gümrüğünden Türk malı olmayan ürünlerin geçişine izin verilmeyeceğine dair bildirimler aldıklarını söyledi.

Rus yetkililer Türkiye ile temasa geçti

Bu arada Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği dün Türkiye'de ilgili bakanlıkla temasa geçerek uygulama hakkında bilgi talep ettiğini duyurdu.

Türkiye, Rusya için kilit noktada

Haberde, 2022 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in paralel ithalat izni vermesinin ardından, Türkiye'nin Rusya'ya giden ürünler için kilit bir merkez haline geldiği hatırlatıldı.

ABD'nin baskısı mı?

Kommersant'ın konuştuğu kaynaklara göre, Türkiye'nin ani politika değişikliğinin arkasında ABD baskısI olabilir.

Bilindiği üzere, ABD'nin Türkiye'ye Rusya yaptırımları konusundaki baskısı son aylarda artmıştı. Ağustosta TÜSİAD'a bir mektup gönderen ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, bundan birkaç ay sonra ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) ziyaret etmiş ve yaptırım uygulanan Ruslar ile ticaret yapılmamasını istemişti.

Son olarak geçen ay Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye'ye gelerek Rusya ve İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Washington'dan yapılan açıklamalarda yaptırım listesindeki Rus kişiler ve kurumlarla yapılan ticaretin Amerikan pazarına erişimi engelleyebileceği uyarısında bulunulmuştu.

KAYNAK: HABER7