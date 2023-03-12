Rusya'dan flaş hamle: Luhansk, Harkiv'de 5 Ukrayna sabotaj planı engellendii! Önemli açıklamalar

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

"Özel askeri operasyon"un devam ettiğini belirten Konaşenkov, Kupyansk, Liman, Donetsk, Güney Donetsk ve Zaporijya yönlerinde saldırıların sürdüğünü anlattı.

Konaşenkov, Luhansk ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna sabotaj grupların eylemlerinin önlendiğini aktararak, "5 sabotaj ve istihbarat grubunun eylemleri durduruldu." dedi.

Zaporijya şehrinde Ukrenergoçermet işletmesi sahasında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat deposunun vurulduğunu bildiren Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 2 adet "Mi-8" helikopterin düşürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov, "Operasyonun başından itibaren Ukrayna ordusuna ait 400 uçak, 220 helikopter, 3 bin 385 insansız hava aracı, 411 hava savunma füze sistemi, 8 bin 275 tank ve zırhlı araç, 1055 çok namlulu roketatar, 4 bin 326 obüs ve havan topu, 8 bin 879 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığından paylaşılan istihbarat raporunda, Rusya tarafından savaş alanına gönderilen personelle ilgili çok enteresan bilgiler paylaşıldı.

Açıklama detaylarında şu ifadelere yer verildi: “Moskova ve St. Petersburg kentleri can kayıpları konusunda çok etkilenmedi. Bu özellikle ülkedeki seçkin aileler için geçerli. Rusya’nın doğu bölgelerinin çoğunda, ölüm oranı muhtemelen Moskova’dakinden 30 kat daha yüksek bir nüfus yüzdesi olarak ortaya çıkıyor. Yer yer etnik azınlıklar en büyük darbeyi alıyor. Kayıpların yaklaşık yüzde 75’i azınlık Kazak ve Tatar nüfustan geliyor” denildi.

Raporda, savaş alanına gönderilen askerlerin seçiminde izole edildiği belirtilerek, “Rus Savunma Bakanlığı, devam eden savaşta personel açığını gidermeye çalışırken, Rus toplumunun daha iyi durumda olan ve daha etkili unsurlarını izole etmeye devam edecek” ifadeleri kullanıldı.