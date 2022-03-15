Rusya'dan flaş açıklama! Savaşın seyri değişebilir
Ukrayna-Rusya arasında devam eden müzakerelere yönelik açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bir şey söylemek için erken ama görüşme olumlu ilerliyor" dedi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 20. gününde, müzakerelere yönelik Kremlin kanadından açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bir şey söylemek için erken ama görüşme olumlu ilerliyor." açıklamasında bulundu.
"Müzakere görüşmelerinin nereye varacağını konuşmak için erken." sözlerini kaydeden Sözcü Peskov, olası bir barış anlaşması için heyetler arası görüşmelerin sürdüğünü belirtti.