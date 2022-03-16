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Dünya Rusya'dan flaş açıklama: Anlaşmaya yakınız
Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Anlaşmaya yakınız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna ile bazı formüller üzerinde anlaşmaya yakınız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 11:57:00 -
Rusya'dan flaş açıklama: Anlaşmaya yakınız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek" dedi.

Lavrov ayrıca, "Ukrayna ile barış görüşmeleri zor ama uzlaşma konusunda umut var. Ukrayna ile bazı formüller üzerinde anlaşmaya yakınız" diye belirtti.

"Bizim için temel konular Doğu Ukrayna halkının güvenliği ve Kiev'in silahsızlandırılmasıdır" diyen Lavrov, "Müzakerelerde Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü, Rusya'nın güvenlik taleplerine paralel şekilde tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerine olumlu baktıklarını söyledi.

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