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Dünya Rusya'dan Dnipro Havaalanına füze saldırısı
Dünya

Rusya'dan Dnipro Havaalanına füze saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 20. gününde devam ederken, gece saatlerinde Dnipro Havaalanına füze saldırısı gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 16:12:00 - 2022-03-15 16:17:49

Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, gece saatlerinde Rus askeri güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda Dnipro Havaalanına iki füze isabet ettiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 20. gününde devam ediyor. Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko yaptığı açıklamada, Dnipro Havaalanına iki füze isabet ettiğini bildirdi.

Terminalde hasar oluştu

Füzelerden birinin pistte, diğerinin terminalde hasara yol açtığını kaydeden Vali Reznichenko, "İyileşmek zaman alacak. Biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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