Rusya'dan Dnipro Havaalanına füze saldırısı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 20. gününde devam ederken, gece saatlerinde Dnipro Havaalanına füze saldırısı gerçekleşti.
Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, gece saatlerinde Rus askeri güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda Dnipro Havaalanına iki füze isabet ettiğini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 20. gününde devam ediyor. Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko yaptığı açıklamada, Dnipro Havaalanına iki füze isabet ettiğini bildirdi.
Terminalde hasar oluştu
Füzelerden birinin pistte, diğerinin terminalde hasara yol açtığını kaydeden Vali Reznichenko, "İyileşmek zaman alacak. Biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.