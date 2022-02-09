Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Zorunda kalmamayı umuyoruz!

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Pankin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında, Washington'un Ukrayna'ya THAAD sistemleri konuşlandırması halinde Moskova'nın nasıl yanıt vereceği ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"Gerilimin o seviyeye tırmanmayacağını umuyorum"

Pankin, "Sanırım, diplomatik önlemleri soruyorsunuz. Diğer önlemleri, size diğer kişiler açıklar ancak bunun olmayacağını, gerilimin o seviyeye kadar tırmanmayacağını umuyorum" yanıtını verdi.

Rusya'nın ABD yönetiminin 'aptallık yapmama, dikkatli davranma, durumu çıkış yolu zor bulunacak bir çıkmaza sokmaktan kaçınma' çağrısı yaptığını belirten Pankin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik metotları uygulayacağının, diğer kurumların da diğer metotlarla ilgileneceğinin altını çizdi.

Kaynak: Sputnik