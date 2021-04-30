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Gündem Rusya'dan dikkat çeken "Başkan Erdoğan" açıklaması: ABD bundan rahatsız oluyor
Gündem

Rusya'dan dikkat çeken "Başkan Erdoğan" açıklaması: ABD bundan rahatsız oluyor

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi ileri taşımasından ABD'nin ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 12:02:00 - 2021-04-30 12:03:30
Rusya'dan dikkat çeken "Başkan Erdoğan" açıklaması: ABD bundan rahatsız oluyor

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kendine güvenen bir ülke olduğuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye taşıdığına dikkat çekti.

Peskov, ABD yönetiminin ise bu durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasıyla bu endişenin baskıya dönüştüğünü vurgulayarak, "Washington, daha esnek bir Ankara ile çalışmayı tercih ederdi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni olayları ile ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasına da değinen Peskov, açıklamanın tarihi derinlemesine anlama isteğiyle alakalı olmadığını, ABD'nin politikasının bir parçası olduğunu belirtti.

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Yorumlar

CHDPKK liler hainler de rahatsız

Türkiye cumhuriyeti ni Tayyip erdoğan'ın ileriye taşımasın dan CHDPKK liler terör örgütleri hain ler emekli soytarılar ve haçlı kırıları nın hepsi rahatsız
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