Rusya'dan çip hamlesi! Bunu yapan çok az ülke var

Rusya, çip üretiminde kullanılan ilk yerli litografi aracını geliştirdiğini açıkladı.

Rusya, çip üretiminde kullanılan ilk yerli litografi aracını geliştirdi. 350nm ve üstü üretim sürecine sahip çipler üretebilen ve şu anda test aşamasında olan araç, Rusya'nın yarı iletken üretimi için önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.

Günümüzün 3nm çiplerine kıyasla oldukça eski bir üretim teknolojisi olan 350nm süreci, şuanda bazı otomotiv ve güç çiplerinin üretiminde kullanılıyor. Bunun dışında, çok ileri olmayan askeri düzeydeki çiplerin üretimi için de kullanılabilir.

Intel, 1995'te Pentium işlemcilerinde kullanmıştı

Geçmişe dönüp baktığımızda, 350nm düğümününün 1995 ve 1997 yıllarında üretilen Intel Pentium MMX, Pentium Pro ve Pentium II işlemcilerinde kullanıldığını görüyoruz. AMD de bu düğümü 1997'de K6 işlemcisi için kullandı.

Rusya için bile 350 nm'lik bir üretim süreci modası geçmiş sayılabilir. Ülkenin sözleşmeli çip üreticilerinden ikisi Angstrem ve Mikron daha ileri üretim süreçleriyle üretim yapıyor. Her iki şirket de 250nm'den 90nm'ye kadar değişen süreçlerde ürünler sunuyor.

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Şimdilik Rus litografi aracının ticari olarak nasıl kullanılabileceği belli değil. Ancak, cihazın asıl amacının daha gelişmiş litografi makineleri için bir geliştirme aracı olarak hizmet etmek olduğunu tahmin edebiliriz. Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Batı menşeili çiplere erişmesi engellenen Rusya, dışarıya olan bağımlılığını azaltmak adına yerli çip üretimini geliştirmek istiyor. Ancak Rusya'nın yarı iletken sektörü, hükümetin 2023'te duyurduğundan çok daha yavaş bir hızda gelişiyor. Bu hedeflere göre, yıl sonuna kadar 90nm üretim teknolojisiyle yerel üretimin arttırılması, 2027 yılına kadar 28nm ve 2030'a kadar 14nm süreçlerine geçilmesi planlanmıştı.