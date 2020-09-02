Rusya'dan Almanya'ya: Deliliniz bulunmuyor

Hakkında zehirlendiği yönünde iddialar bulunan Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili Rusya'dan açıklama yapıldı.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman hükümetinin Navalnıy ile ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova, Almanya'nın Berlin'de tedavisi devam eden Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiği şeklindeki açıklamasının delili olmadığını söyledi.

Açıklamaların kanıtsız olduğu zamanlara döndüklerini ileri süren Zaharova, bunun bir daha yaşanmasını istemediklerini belirtti.

Ortaklarının gerçek bir sonuç elde etmek için yapılması gereken kapsamlı soruşturmanın ve berbaer özenli çalışmanın yerine herhangi bir delil sunmadan açıklamalar yapmayı tercih ettiklerini bildiren Zaharova, Rus Başsavcılığının Almanya Adalet Bakanlığına konuyla ilgili başvuru yaptığını söyledi.

27 Ağustos tarihinde yaptıkları başvurudaki taleplerine cevap gelmediğini ifade eden Zaharova, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'ın ise bugün Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını anımsattı.

Zaharova, büyükelçiye konuya ilişkin Almanya tarafından herhangi bir bilginin sunulmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu hususta Almanya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Almanya: Tespit ettik

Almanya, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıkları ile mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin belirlendiğini duyurmuştu.

20 Ağustos tarihinde Rusya-Tomsk'tan Moskova’ya gitmek için uçağa binen Navalnıy, uçuş sırasında fenalaşmıştı. Bunun üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir madde ile zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 22 Ağustos tarihinde ise tedavi için özel bir uçak ile Berlin'e nakledilmişti.