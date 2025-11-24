  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Gündem Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek
Gündem

Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek

Dün G20 Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Putin ile görüşeceğim” demişti. Rusya’dan görüşmeye dair açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında beklenen telefon görüşmesinin günün ikinci yarısında planlandığını belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan temsilcilerin dün Cenevre'de Başkan Donald Trump'ın Ukrayna barış planını görüşmek üzere yaptıkları toplantıyla ilgili de konuştu. Peskov, Moskova'ya müzakerelerin sonucuna ilişkin bilgi verilmediğini aktardı.

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil
Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Gündem

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti
Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Siyaset

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması
Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Gündem

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Erdoğan: Putin ile görüşeceğim! Özgür Filistin yoksa küresel barış da yok
Erdoğan: Putin ile görüşeceğim! Özgür Filistin yoksa küresel barış da yok

Gündem

Erdoğan: Putin ile görüşeceğim! Özgür Filistin yoksa küresel barış da yok

Emine Erdoğan’dan 24 Kasım mesajı
Emine Erdoğan’dan 24 Kasım mesajı

Eğitim

Emine Erdoğan’dan 24 Kasım mesajı

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz
Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23