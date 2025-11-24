Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek
Dün G20 Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Putin ile görüşeceğim” demişti. Rusya’dan görüşmeye dair açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında beklenen telefon görüşmesinin günün ikinci yarısında planlandığını belirtti.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan temsilcilerin dün Cenevre'de Başkan Donald Trump'ın Ukrayna barış planını görüşmek üzere yaptıkları toplantıyla ilgili de konuştu. Peskov, Moskova'ya müzakerelerin sonucuna ilişkin bilgi verilmediğini aktardı.
