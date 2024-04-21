Rusya'dan ABD'ye Vietnam göndermesi

Rusya, ABD'nin Moskova'ya karşı, Vietnam veya Afganistan çatışmalarıyla aynı düzeyde aşağılanmayla sonuçlanacak hibrit bir savaşa doğru çok daha derinlere gittiğini gösterdiğini söyledi.

Cumartesi günü ABD Temsilciler Meclisi, bazı aşırı sağ Cumhuriyetçilerin sert itirazlarına rağmen, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a güvenlik yardımı sağlayan 95 milyar dolarlık bir yasa paketini her iki partinin de geniş desteğiyle kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Ukrayna'nın "son Ukraynalıya kadar savaşmasını" istediğinin açık olduğunu söyledi.

Zaharova "Washington'un Rusya'ya karşı hibrit savaşa giderek daha derin bir şekilde dahil olması, Vietnam ve Afganistan gibi aşağılayıcı bir fiyaskoya dönüşecek" dedi.

Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna savaşına daha fazla dahil olma hamlesine "koşulsuz ve kararlı bir yanıt" vereceğini söyledi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns geçen hafta, daha fazla ABD desteği olmadan Ukrayna'nın savaş alanında kaybedebileceği, fakat destek sağlanması halinde Ukrayna ordusunun konumlarını koruyabileceğini söylemişti.

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ABD, Rusya ile 1000 kilometrelik bir cephe boyunca zorlu bir savaş yürüten Ukrayna'ya Amerikan askeri veya diğer NATO üyesi birliklerini göndermeyeceini defalarca vurgulamıştı.

Komünist Kuzey Vietnam'ın zaferi ve Güney'i ele geçirmesiyle sonuçlanan 1955-75 Vietnam Savaşı'nda ABD 58 binden fazla askeri personel kaybetmiş, yüz binlerce sivil öldürülmüştü.

Afganistan'daki 2001-2021 savaşında ABD ve koalisyon güçlerinin geri çekilmesi ve İslamcı Taliban hareketinin yeniden iktidara gelmesiyle sonuçlanan süreçte 2 bin 459 kişi ölmüş 20 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Sovyetler Birliği de, Afganistan'daki 1979-1989 savaşında 14 bin 453 personelini kaybetti. Afganistan'daki her iki savaşta da sivil ölümleri çok fazlaydı.

Ukrayna savaşı

Rusya şu anda Ukrayna'nın doğusu ve güney bölgelerinde ülkenin toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 18'ini kontrol ediyor. Kiev'in 2023'teki karşı saldırısının ciddi bir ilerleme sağlamada başarısız olması Rus birliklerinin halihazırdaki pozisyonlarına daha salam tutunmasını sağladı.

Ukrayna aylardır ABD'den daha fazla para ve silah talep ediyor, ancak Rus yetkililer ABD yardımının savaşın nihai gidişatını değiştirmeyeceğini iddia ediyor.

Zaharova, sıradan Ukraynalıların "top yemi" olarak zorla katliama yönlendirildiğini, ancak ABD'nin artık Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zaferi üzerine bahse girmediğini söyledi.

Sözcü Washington'un, Ukrayna'nın ABD başkanlık seçimlerine kadar dayanabilmesini umduğunu söyledi.

Kaynak: AA