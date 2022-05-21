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Dünya Rusya'dan ABD'ye misilleme! Biden ve Blinken'e yasak koydu
Dünya

Rusya'dan ABD'ye misilleme! Biden ve Blinken'e yasak koydu

ABD'nin Rusya'ya yönelik gerçekleştirdiği yaptırımlara Moskova'dan cevap geldi. Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de aralarında bulunduğu toplam 963 ABD vatandaşına ülkeye girişi yasakladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 20:13:00 -
Rusya'dan ABD'ye misilleme! Biden ve Blinken'e yasak koydu

Bakanlığın remi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, ABD tarafından sürekli olarak uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlara yanıt bağlamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan ABD vatandaşlarının bir listesinin yayınlandığı belirtildi.

Biden ve Blinken listede

Açıklamada, ABD Başkanı Biden ve oğlu Hunter Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile diğer yetkililerin bulunduğu toplam 963 kişinin listeye eklendiği kaydedildi.

"Rusya bir yüzleşme istemiyor"

ABD'nin, kendisine daha sonra bumerang gibi geri dönen düşmanca eylemlerle meşgul olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, bir yüzleşme istemiyor ve her zaman saygı duyduğumuz ABD halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ve onlara hizmet edenlerden ayırarak dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açıktır." ifadesine yer verildi.

 

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