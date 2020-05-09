Rusya’dan ABD’ye, “Cezaevlerinde tutulan Rusları serbest bırakın” çağrısı

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD makamlarına ABD cezaevlerinde bulunan Rusların serbest bırakılmasına yönelik bir mektup yazdı.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD cezaevlerinde bulunan Rusların Covid-19 salgını sebebiyle serbest bırakılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Federal Cezaevleri Bürosu’na hitaben bir mektup yazdığı belirtildi. ABD makamlarına hitaben yazılan mektup Rusya’nın ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yayınlandı.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un ABD makamlarına hitaben yazdığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“ABD makamları, ülke dışında ceza alan Amerikalıların serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Korona virüs enfeksiyonu nedeniyle vatandaşlarının ölümü durumunda ‘suçlu devletlere’ yaptırım uygulama sözü veriyorlar. Bu arada, ABD hapishanelerinde Covid-19’la ilgili durum hızla kötüleşmeye devam ediyor. Birçok mahkum enfekte olmuş bazıları çoktan öldü. Hükümlülere tıbbi yardım verilmiyor, enfeksiyon tespiti için hiçbir test yapılmıyor. Yeteri kadar koruyucu maske ve diğer hijyenik koruyucu ekipman yok. Buradaki etkili insan hakları örgütleri hapishanelerdeki kritik durum hakkında alarm veriyor. En savunmasız kategorideki mahkumların serbest bırakılması konusunda ısrar ediyorlar”

Ciddi hastalıklardan muzdarip, şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş kişilerin yanı sıra, hapis cezalarının önemli bir bölümünü çekmiş olanlara dikkat çeken Antonov, ”Bir kez daha Amerikan makamlarını merhamet ve iyi niyet göstermeye çağırıyoruz. Rusları serbest bırakın. Hayatları ve sağlıkları tehdit altında” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında yıllardır süren ajan krizi tartışmaları devam ediyor

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov daha önce, ABD Adalet Bakanı William Barr ve Federal Cezaevleri Bürosu Direktörü Michael Karvahal ile görüşerek hapishanelerdeki Rus vatandaşların serbest bırakılmasını gündeme getirmişti. ABD, Rusya’nın ajan olduğu gerekçesiyle 2018’de tutukladığı eski deniz piyadesi Paul Whelan’ın, takas karşılığı serbest bırakılması önerisini geçen yıl kabul etmemişti. En son geçtiğimiz Temmuz ayında Mariya Butina adında bir kadının ABD’de Rusya adına bilgi topladığı ve ajan olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesi iki ülke arasında krize neden olmuştu. ABD’de halen casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklu 4 Rus vatandaşı bulunuyor.