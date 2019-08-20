0553 313 94 23

Rusya’dan ABD’nin füze testine tepki: “Provokasyonlara gelmeyeceğiz”

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin orta ölçekli seyir füzesi test etmesine ilişkin “Provokasyonlara gelmeyeceğiz” dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:48
Rusya’dan ABD’nin füze testine tepki: “Provokasyonlara gelmeyeceğiz”

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin orta ölçekli seyir füzesi test etmesine ilişkin “Provokasyonlara gelmeyeceğiz” dedi.


ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, menzili 500 kilometreden fazla orta ölçekli bir seyir füzesinin test edildiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin füze denemesinin “üzücü” olduğunu ifade etti.


"ABD, askeri tansiyonu arttırma konusunda bir yol çizdi. Provokasyonlara gelmeyeceğiz” şeklinde konuşan Ryabkov, seyir füzesi testinin Washington’un uzun zamandır bu sistemleri geliştirdiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Rusya’nın ABD yapmadığı sürece yeni füzeler konuşlandırmayı planlamadığını söylen Ryabkov, Moskova’nın masraflı bir silahlanma yarışına sürüklenmeyeceğinin de altını çizdi.


ABD, 1987 yılında Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF), Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos’ta resmen çekilmişti. INF anlaşması kapsamında tarafların menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında değişen karada konuşlu, orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzeler geliştirilmesi yasaklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayyım atamaları sonrası sokakları karıştırmak istiyorlar! HDP'den provokasyon çağrısı
    1. Kayyım atamaları sonrası sokakları..
    2. Cumhuriyet tırı Çeşme’de konuşlandı
    3. Galatasaray'da Konyaspor maçı..
    4. BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım
    5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "El..
    6. CHP İl Başkanı Kiraz’dan açıklama
    7. Isparta’da zehir operasyonu: 2..
    8. Önce ortak olundu! Şimdi yeni İHA..
    9. Manisa’da ‘Fotoğrafçılık Günü’ne özel..
    10. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
    11. Oynamak için girdiği inşaattan düştü
    12. Eski eşinden Pakistan Başbakanı Khan’a..
    13. Ölümden döndü
    14. Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam..
    15. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    16. Dişini çektirmeye gitti, yüzünden ve..
    17. Başkan Alan, Halk Günü toplantılarını..
    18. İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4..
    19. Binlerce İzmirli gönüllü oldu:..
    20. Prof. Dr. Haluk Dursun son yolculuğuna..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz