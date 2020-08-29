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Dünya Rusya'dan ABD bombardıman uçağına önleme! Jetler havalandı
Dünya

Rusya'dan ABD bombardıman uçağına önleme! Jetler havalandı

Rusya'nın iki Su-27 avcı uçağı, ABD’ye ait B-52H stratejik bombardıman uçağını önlemek için havalandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:19:00 -
Rusya'dan ABD bombardıman uçağına önleme! Jetler havalandı

ABD'ye ait B-52H stratejik bombardıman uçağı, Rusya'nın iki Su-27 avcı uçağı tarafından Baltık Denizi hava sahasında önlendi.

"İki Rus jeti havalandı"

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus uçaklarının tespit edilen ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52H stratejik bombardıman uçağını önlemek için havalandığını duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, hava hedefinin tespit edilmesi ve Rusya devlet sınırlarının ihlal edilmesinin engellenmesi için Baltık Filosu hava savunma güçlerine bağlı iki nöbetçi Su-27 avcı uçağının havalandırıldığı bildirildi.

Rus jetlerinin pilotlarının hedefe güvenli bir mesafeden yaklaşarak, bombardıman uçağının ABD Hava Kuvvetleri’ne ait olduğunu belirlediği ifade edilen açıklamada, Amerikan uçağının Rusya sınırından dönüş yapmasının ardından Rus jetlerinin de güvenli bir şekilde üslendiği havaalanına geri döndüğü belirtildi.

"Sınırı ihlal etmedi"

Öte yandan, Rus Su-27 savaş uçaklarının uçuş süresince uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle riayet ettiği kaydedilen açıklamada, ABD bombardıman uçağının da Rusya sınırını ihlal etmediği ifade edildi.

Bugün ABD'nin bir keşif uçağı da önlenmişti

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre bugün; ABD'ye ait Boeing RC-135 tipi keşif uçağı Karadeniz’in tarafsız sularında uçuş yaparken Rus radarlarına takıldı.

Kırım açıklarında yapıldığı belirtilen uçuş, Rusya’nın iki adet Su-27 tipi savaş uçaklarınca önlendi.

Rus uçaklarının yakınlaşmasının ardından Amerikan uçağı bölgeden uzaklaştı. Ardından Rus uçakları üslerine geri döndü.

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