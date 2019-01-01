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Rusya'daki patlamada ölü sayısı artıyor! 9 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattının patlaması sonucu çöken binadan 9 kişinin cesedine ulaşıldığı, 32 kişinin ise hala enkaz altında olduğu duyuruldu.

01 Ocak 2019 Salı 23:38
Rusya'daki patlamada ölü sayısı artıyor! 9 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesi Magnitogorsk şehrinin en büyük caddelerinden olan Karl Marks Caddesi’nde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattı 2 gün önce sabah saatlerinde patlamıştı.

Patlamada, bina çökmüş ve çevredeki birçok bina da hasar görmüştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar sürerken Bakanlık tarafından resmi açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, patlamanın gerçekleştiği saatten itibaren enkaz altından 9 kişinin cesedinin çıkarıldığı, 1’i bebek olmak üzere toplam 15 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada 32 kişinin daha enkaz altında olduğu bilgisi verildi.

Çalışmaların sürdüğü açıklanırken, binanın büyük bir kısmının enkazının kaldırıldığı, alt katlarda yaşayanlara ulaşılmaya çalışıldığı bilgisi verildi.

Putin patlamadan dolayı yılbaşı kutlamadı

Patlamanın gerçekleştiği gün olay yerine giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililer ile görüşerek olayla ilgili bilgi almıştı. Bugün akşam saatlerinde Putin, çalışmalarda yer alan arama kurtarma ekiplerini arayarak çalışmalarda yer alan ekipleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Bölgede yas ilan edilirken Putin’in sürekli gelişmeleri takip ettiği, yaşanan üzücü olaydan dolayı yeni yılı kutlamadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 23:38
  1. Çelyabinsk

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