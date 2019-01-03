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Rusya'daki patlamada ölü sayısı 37 oldu

Rusya'nın Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ölü sayısının 37'ye yükseldiği öğrenildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 09:05
Rusya'daki patlamada ölü sayısı 37 oldu

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi.

Magnitogorsk'daki 10 katlı binada 31 Aralık'ta meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ölü sayısı yükseldi

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, enkaz altından 37 kişinin cesedi çıkarıldı.

Olay

Magnitogorsk şehrindeki bir binada 31 Aralık'ta yerel saatle 06.00 civarında yaşanan patlamada 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Çöken binanın enkazından bir bebek patlamadan 35 saat sonra sağ kurtarılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 09:05
  1. Rusya
  2. Çelyabinsk
  3. Magnitogorsk
  4. doğal gaz
  5. patlama
  6. doğal gaz patlaması

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