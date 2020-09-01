Rusya'da tedirgin eden koronavirüs bilançosu
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Rusya'da son bilanço açıklandı. Verilere göre; ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 48'e ulaştı.
Çin'in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Kovid-19) Rusya'yı da etkisi altına aldı.
Tedirgin eden bilanço
Ülkede açıklanan son bilançoya göre; koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 48’e yükseldi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinin paylaştığı verilere göre; Rusya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 17 bin 299’a çıktı.
Rusya'da son 24 saat
Ülkedeki son 24 saatin verilerine göre; 123 kişi hayatını kaybederken şifa bulanların sayısı ise 6 bin 318 oldu.
Rusya'nın başkenti Moskova’da ise son bir günde koronavirüs vaka sayısı 641 artarken ölü sayısı ise 11 yükseldi.
Böylede Moskova'da toplam vakası 263 bin 59'a, ölü sayısı 4 bin 832’ye çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi ise yaptığı açıklamada, son 24 saatte 204 bin kişiye koronavirüs test yapıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre; bugüne kadar Rusya'da yapılan test sayısı 36 milyon 900 bini geçti.