Rusya'da tedirgin eden koronavirüs bilançosu

Çin'in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Kovid-19) Rusya'yı da etkisi altına aldı.

Tedirgin eden bilanço

Ülkede açıklanan son bilançoya göre; koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 48’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinin paylaştığı verilere göre; Rusya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 17 bin 299’a çıktı.

Rusya'da son 24 saat

Ülkedeki son 24 saatin verilerine göre; 123 kişi hayatını kaybederken şifa bulanların sayısı ise 6 bin 318 oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova’da ise son bir günde koronavirüs vaka sayısı 641 artarken ölü sayısı ise 11 yükseldi.

Böylede Moskova'da toplam vakası 263 bin 59'a, ölü sayısı 4 bin 832’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi ise yaptığı açıklamada, son 24 saatte 204 bin kişiye koronavirüs test yapıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre; bugüne kadar Rusya'da yapılan test sayısı 36 milyon 900 bini geçti.