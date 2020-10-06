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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bini aştı
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bini aştı

Günlük vaka artışının 11 bini geçtiği ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle 188 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:09:56 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bini aştı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 237 bin 504'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 663'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 615 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bin 504'e yükseldi.

Artan günlük vakalar ise "11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye" yeniden geldi.

Ülkede son 24 saatte sağlığına kavuşanların sayısı 6 bin 252 artarak 988 bin 576, ölenlerin sayısı 188 artarak 21 bin 663'e çıktı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 28,3’ünde hastalık belirtileri bulunmazken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 oldu.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 82 artarak 311 bin 559, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 31 artışla 5 bin 401 oldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 295 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 48 milyon 300 bini geçtiğini bildirdi.

- Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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