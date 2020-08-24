Rusya'da korkunç bilanço: Ölü sayısı 16 bin 448'e ulaştı
Rusya'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam can kaybı 16 bin 448'e ulaştı.
Çin'in Wuhan eyaletinde başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Rusya'da da etkisini gösteriyor.
Dünyada ölümlere neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili Rusya'da son bilanço açıklandı.
Açıklanan verilere göre; ülkede 24 saatte 4 bin 744 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece Rusya'da toplam vaka sayısı 961 bin 493'e yükseldi.
Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son bir günün bilançosuna göre; ülkede 56 kişi da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu sonuçla Rusya'da virüsten toplam can kaybı sayısı 16 bin 448'e ulaştı.