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Dünya Rusya'da korkunç bilanço: Ölü sayısı 16 bin 448'e ulaştı
Dünya

Rusya'da korkunç bilanço: Ölü sayısı 16 bin 448'e ulaştı

Rusya'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam can kaybı 16 bin 448'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:13:00 -
Rusya'da korkunç bilanço: Ölü sayısı 16 bin 448'e ulaştı

Çin'in Wuhan eyaletinde başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Rusya'da da etkisini gösteriyor.

Dünyada ölümlere neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili Rusya'da son bilanço açıklandı.

Açıklanan verilere göre; ülkede 24 saatte 4 bin 744 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece Rusya'da toplam vaka sayısı 961 bin 493'e yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son bir günün bilançosuna göre; ülkede 56 kişi da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu sonuçla Rusya'da virüsten toplam can kaybı sayısı 16 bin 448'e ulaştı.

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