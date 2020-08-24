Rusya'da korkunç bilanço: Ölü sayısı 16 bin 448'e ulaştı

Çin'in Wuhan eyaletinde başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Rusya'da da etkisini gösteriyor.

Dünyada ölümlere neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili Rusya'da son bilanço açıklandı.

Açıklanan verilere göre; ülkede 24 saatte 4 bin 744 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece Rusya'da toplam vaka sayısı 961 bin 493'e yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son bir günün bilançosuna göre; ülkede 56 kişi da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu sonuçla Rusya'da virüsten toplam can kaybı sayısı 16 bin 448'e ulaştı.