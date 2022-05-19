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Dünya Rusya’da döviz satışlarında kısıtlamalar kalktı
Dünya

Rusya’da döviz satışlarında kısıtlamalar kalktı

Rusya Merkez Bankası, dolar ve avro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 23:20:00 -
Rusya’da döviz satışlarında kısıtlamalar kalktı

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bankalarda bulunan döviz rezervleri sayesinde, nakit döviz işlemlerindeki kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara dolar ve avro dışında tüm nakit döviz birimlerindeki satışların artık serbest bırakıldığı kaydedildi.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti. Dolar ve avroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyor.

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