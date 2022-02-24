Rusya'ya ait uçak düştü! Personelin tamamı öldü
Rusya'ya ait AN-26 askeri nakliye uçağının Voronej yakınlarında düştüğü açıklandı.
Rusya'ya ait AN-26 askeri nakliye uçağının Voronej yakınlarında düştüğü bildirildi.
Uçaktaki personelin tamamı öldü.
Rusya'ya ait AN-26 askeri nakliye uçağının Voronej yakınlarında düştüğü açıklandı.
Rusya'ya ait AN-26 askeri nakliye uçağının Voronej yakınlarında düştüğü bildirildi.
Uçaktaki personelin tamamı öldü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23