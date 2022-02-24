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Dünya Rusya'ya ait uçak düştü! Personelin tamamı öldü
Dünya

Rusya'ya ait uçak düştü! Personelin tamamı öldü

Rusya'ya ait AN-26 askeri nakliye uçağının Voronej yakınlarında düştüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 22:46:00 - 2022-02-24 22:53:10
Rusya'ya ait uçak düştü! Personelin tamamı öldü

Rusya'ya ait AN-26 askeri nakliye uçağının Voronej yakınlarında düştüğü bildirildi.

Uçaktaki personelin tamamı öldü.

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