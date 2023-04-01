Rusya yüzlerce acenteyi Antalya’ya topladı! Konsept hizmeti olacak: Hedef 1 milyon yolcu

Pegas Touristik 2023 yaz program tanıtımı için Rusya ve BDT’ten 900’e yakın acenteyi Antalya’ya getirdi. Bu tanıtım 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında şirketin kendi iştirakı olan SWANDOR Topkapı Palace hotelinde gerçekleşiyor. Program çerçevesinde ilk gün, tüm Pegas destinasyonları tanıtıldı, başta Türkiye olmak üzere, Tayland, Vietnam, Venezuella, Küba ve Mısır destinasyonlarında ki ana hoteller ve uçuş programları tanıtıldı. Southwind ile Rusya-Antalya arasında 16 şehirden 700 bin ve THY ile de 200 bine yakın yolcu taşınacak.

Akın akın ülkemize gelen Ruslar neredeyse Antalya’yı işgal ettiler.

Ayrıca diğer BDT ülkeleri Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan’dan da Antalya’ya 100 bin turist planlanmış durumda. Türkiye’ye 1 milyonun üzerinde Rus turist getirecek Azerbaycan’dan PEGASUS ile ilk defa Dalaman seferlerinde garantili koltuk alındı. Ayrıca Rusya’dan Azerbaycan, Beyaz Rusya ve Rusya’nın turistik bölgelerine de ciddi planlamalar yapıldı. Programın ikinci gününde 36 otelin katılımıyla B2B görüşmeleri, workshop şeklinde devam ediyor. Şubat başında, deprem nedeniyle düşen talep Mart’ın ikinci haftası itibarıyla toparlanmaya başladı ve Türkiye rezervasyonları istenilen seviyeye yakın seyretmeye başladı. Ülke olarak Antalya ve kıyı bölgelerine 6 milyon turist hedefi var, ama ABD ve EU yaptırımları ,uçak, yer hizmetleri ve yakıt tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle şu an pazarda yıl sonuna kadar 2,5 milyon koltuk planlanabildi, dolayısıyla 6 milyon turist sayısına ancak uçuş sayısı artırılırsa ulaşılabileceği belirtiliyor.





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