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Ekonomi Dev havacı şirketten acil iflas mesajı: Pes etti, üretimini azaltıyor! Başka seçeneğimiz yok, kabul ettik...
Ekonomi

Dev havacı şirketten acil iflas mesajı: Pes etti, üretimini azaltıyor! Başka seçeneğimiz yok, kabul ettik...

Yeniakit Publisher
2023-04-01 00:55:00 - 2023-04-01 01:35:47
Dev havacı şirketten acil iflas mesajı: Pes etti, üretimini azaltıyor! Başka seçeneğimiz yok, kabul ettik...

ABD'nin dev havacılık ve uzay şirketi Virgin Orbit operasyonların durdurulucağını ve çalışanların yüzde 90'ının işten çıkarılacağını açıkladı! Küresel ekonomik kriz etkisini göstermeye devam ediyor. Son dönemde 2 büyük banka iflas etti. Yine bir dev şirket için iflas yolu göründü. Milyarder Richard Branson'ın Virgin Group'unun bir parçası olan şirket işi bırakmak için çeşitli adımlara imza attı. Firma pes etti. 200 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması suya düştü. Yeni düzenlemeler ve değişiklikler yapmaya hazırlanıyorlar...

Virgin Orbit CEO'su Dan Hart, şirket için kurtarıcı bir finansman sağlayamadıkları için faaliyetlerini durdurduğunu söyledi. Şirket çalışanlarının neredeyse tamamını işten çıkaracak.

CNBC'den Michael Sheetz'in haberine göre , Virgin Orbit CEO'su Dan Hart, haberi 30 Mart Perşembe günü öğleden sonra şirketin genel kurulunda duyurdu.

Kabul ettiler!

Toplantının ses kayıtlarını edinen Sheetz'e göre Hart Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Maalesef bu şirket için net bir yol sağlayacak finansmanı sağlayamadık. Acil, dramatik ve son derece sancılı değişiklikleri uygulamaktan başka seçeneğimiz yok” dedi.

Virgin Orbit haftalardır zorlu bir mali durumla mücadele etmeye çalışıyor.

Milyarder Richard Branson'ın Virgin Group'unun bir parçası olan şirket, ilerlemek için yeterli finansmanı sağlamaya çalışırken 15 Mart'ta faaliyetlerini durdurdu ve çalışanlarının çoğunu ücretsiz izne çıkardı.

Yaklaşık bir hafta önce şirket, Teksas merkezli girişimci Matthew Brown'dan 200 milyon dolarlık bir yatırım yakalamaya yakın görünüyordu. Ama görünüşe göre bu anlaşma suya düştü.
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trt haber'e göre: Virgin Orbit finansal zorluklarına ek olarak , 9 Ocak'ta İngiltere'deki Cornwall Uzay Limanı'ndan fırlatılan dokuz uyduyu da kaybetti. 

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