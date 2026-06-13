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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmede Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ederken, kabul basın mensuplarına kapalı olarak düzenlendi.

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