Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmede Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ederken, kabul basın mensuplarına kapalı olarak düzenlendi.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknoloji atağımız buzdağının görünen yüzü! Yapay zekada lider olacağız