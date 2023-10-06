  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya yeni donanma üssü kuracak! Üssün konumu dünya gündeminde
Dünya

Rusya yeni donanma üssü kuracak! Üssün konumu dünya gündeminde

Yeniakit Publisher
2023-10-06 09:29:00 -
Rusya yeni donanma üssü kuracak! Üssün konumu dünya gündeminde

Rusya’nın, Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kuracağı bildirildi.

Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania, Rus İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Abhazya’da üs kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığını açıkladı.

Anlaşmanın 30 Eylül’de yapıldığı bilgisini paylaşan Bjania, “Bize çok ciddi savaş yeteneklerine sahip küçük bir (Rus) roket gemisi geldi, gemiye çıktık. Bir anlaşma imzaladık. Yakın gelecekte Oçamçire bölgesinde Rus donanması için kalıcı bir üs olacak.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rus Karadeniz Donanması’na ait pek çok geminin Sivastopol’den Novorossiysk’e konuşlandırılacağı iddia edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konunun Rusya Savunma Bakanlığına sorulması gerektiğini söyledi.

Peskov, “Askeri birliklerimizin, gemilerimizin konuşlandırılmasıyla ilgili konular, elbette Savunma Bakanlığının yetkisinde olan konulardır. Bu konuyu yorumlayamam.” şeklinde konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nda bulunan Sivastopol’deki Rus Karadeniz Donanması Karargahı’na 22 Eylül’de Ukrayna’nın füze saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı sonucu Karadeniz Donanması'nın tarihi karargahının hasar gördüğünü duyurmuştu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Sivastopol’de Rusya'nın çıkarma gemisi "Minsk'e" ve Karadeniz Donanması’na yönelik "özel operasyon" gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AA muhabirinin saldırıyla ilgili sorusuna, “Bunun için İngiliz-Fransız 'Storm Shadow' havadan karaya füzeler kullanıldı. Bunlar, Londra tarafından tedarik ediliyor. Kullanılan taşıyıcılar ise Ukrayna’nın bu amaçlar için dönüştürülmüş Mig-29 ve Su-24 ön cephe uçaklarıdır.” cevabını vermişti.

Rusya’dan Türkiye’ye çılgın teklif: Gelin projemize katılın
Rusya’dan Türkiye’ye çılgın teklif: Gelin projemize katılın

Teknoloji

Rusya’dan Türkiye’ye çılgın teklif: Gelin projemize katılın

Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle
Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

Dünya

Rusya'ya karşı yapılan yaptırımda ABD'nin Ukrayna’ya verdiği finans desteği geldi mi? Sözünü yerine getirecek mi? Kritik hamle

Rusya Harkov'da katliam yaptı! 49 ölü
Rusya Harkov'da katliam yaptı! 49 ölü

Dünya

Rusya Harkov'da katliam yaptı! 49 ölü

Putin: Bangladeş'le enerji için görüşmeler yapıyor" target="_blank">
Rusya'dan NGS'ye ilk parti nükleer yakıt teslim edildi! Putin: Bangladeş'le enerji için görüşmeler yapıyor
Rusya'dan NGS'ye ilk parti nükleer yakıt teslim edildi! Putin: Bangladeş'le enerji için görüşmeler yapıyor

Dünya

Rusya'dan NGS'ye ilk parti nükleer yakıt teslim edildi! Putin: Bangladeş'le enerji için görüşmeler yapıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23