Rusya yeni bir savaşa mı hazırlanıyor? Şoygu'dan dikkat çeken açıklama

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu "Rusya Federasyonu’nun güvenliğinin sağlanması ile ilgili sorunları çözmek için ordudaki asker sayısının 1,5 milyona çıkarılması gerekiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle 2022 yılının faaliyetlerine ilişkin genişletilmiş toplantıya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile katıldı.

"Hipersonik füzelerin sevkiyatına başlandı"

Şoygu da "Sarmat" kıtalararası balistik füzenin daha önce "başarılı şekilde" denendiğini ve bu füzelerin konuşlandırılması sürecinin başladığını söyledi.

Rusya’nın Hava Stratejik Nükleer Kuvvetlerine "Tu-160M" ve "Tu-95M" tipi savaş uçaklarının dahil edildiğini aktaran Şoygu, "Tsirkon" hipersonik füzesinin seri sevkiyatına başlandığı bilgisini paylaştı.

Rusya’nın "nükleer üçlemesinin" (stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltıları) stratejik caydırıcılığının yüksek seviyede olduğunu dile getiren Şoygu, Stratejik Nükleer Kuvvetlerin hazırlık seviyesinin yüzde 91,3'e çıkarıldığını söyledi.

"Özel askeri operasyonlara devam edeceğiz”

Şoygu, ülkesinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"NATO’nun, Rus sınırlarının yakınlarında askeri potansiyelini güçlendirme, Finlandiya ve İsveç ile genişleme yönündeki girişimleri göz önünde bulundurularak Rusya'nın kuzeybatısında bir askeri birliğin oluşturulmasını kapsayan önlemlerin alınması gerekiyor."

Rus vatandaşlarının askerliğe alınma yaşını 30’a çıkarmayı planladıklarını dile getiren Şoygu, "Moskova" ve "Leningrad" askeri bölgelerinin oluşturulacağını söyledi.

Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinde 2 tümenin kurulacağını aktaran Şoygu, "Rusya Federasyonu’nun güvenliğinin sağlanması ile ilgili sorunları çözmek için ordudaki asker sayısının 1,5 milyona çıkarılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Şoygu, "2023 yılı için öncelikli hedefimiz, özel askeri operasyonun devam ettirilmesi ve Rus güçlerinin Dağlık Karabağ ve Suriye’de barış ve istikrarı sağlamasıdır." ifadesini kullandı.

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