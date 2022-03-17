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Dünya Rusya yaptırımlardan sonra ilk kez dış borç ödedi! İşte ödediği miktar ve ülke
Dünya

Rusya yaptırımlardan sonra ilk kez dış borç ödedi! İşte ödediği miktar ve ülke

Rusya hükümeti, 117 milyon dolar bedelli tahviller için gerekli ödemeyi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 14:06:00 -
Rusya yaptırımlardan sonra ilk kez dış borç ödedi! İşte ödediği miktar ve ülke

Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, vadesi dün gelen dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolarlık ödemenin tamamlandığı belirtildi.

Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali doğmuştu.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’li yatırımcıların Rusya'nın yapacağı borç ödemelerinden muaf tutulduğu duyurulmuştu. Ancak bankaların yaptırım endişesiyle Rusya'nın döviz cinsinden ödemelerini kabul edip etmeyeceğine yönelik süreç belirsizliğe girmişti.

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