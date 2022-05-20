Rusya ve Türkiye anlaştı! İki ülke arasında sürpriz adım

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Başkanı Dağçınar, Rusya ile Türkiye arasında medikal ürünler konusunda imzalanan işbirliği anlaşmasının önemine işaret ederek, "Türkiye’deki tıbbi cihazlar üreticileriyle Rusya arasında kazan-kazan fikrine dayalı çalışma yapabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik zirvelerinden biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022 forumu başladı. Kazan Zirvesi, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri arasındaki işbirliği ve ortak projelerin değerlendirildiği önde gelen uluslararası platform olarak hizmet veriyor. Etkinlik, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ve Tataristan Hükümeti’nin desteğiyle her yıl düzenleniyor.

Kazan’daki forum sırasında, Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi Kültür Dairesi, Rusya Müftüler Konseyi Sağlık Komitesi ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi arasında üçlü anlaşma imzaladı.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Başkanı Fatin Dağçınar, Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya ile Türkiye arasında medikal ürünler konusunda imzalanan işbirliği anlaşmasının önemine işaret etti.

“İmzaladığımız bu üçlü anlaşma, bizim için çok önemli. Bilindiği gibi Rusya, yüksek teknolojili ürünler konusunda çok gelişmiş bir ülke. Elindeki malzeme, materyal ve hammadde olarak da çok zengin bir ülke. Türkiye’deki tıbbi cihazlar üreticileriyle Rusya arasında kazan-kazan fikrine dayalı çalışma yapabileceğimizi umuyoruz. Yüksek nitelikli Türk medikal ürünlerinin Rusya’da satışıyla beraber bu ürünlerde kullanılacak olan yarı mamul, hammadde ve teknolojinin de Rusya’dan alınabileceği kanaatindeyiz”

Dünyada tedarik sıkıntısının artmış olduğu gerçeğine dikkat çeken Dağçınar, Türkiye’nin bu sıkıntıyı Rusya ile çözebileceğine inanıyor.

“Bilindiği gibi dünyada bir tedarik sıkıntısı var. Türk üreticileri olarak biz bu tedarik sıkıntısını Rusya ile giderebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle hastane mobilyalarında kullanılan paslanmaz çelik gibi maddeler ve yüksek teknolojili ürünler konusunda. Bunları biz Rusya ile çözeceğimizi umuyoruz. Aynı şekilde Rusya’nın ihtiyacı olduğu uluslararası kalite belgelerine sahip ve kendini kanıtlamış, ama fiyat olarak Avrupa, Japonya, Amerikan ürünlerine göre daha uygun olan Türk cihazlarını Rus sağlık sektörüne kazandırmak istiyoruz”.