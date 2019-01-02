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Rusya ve Fransa'dan kritik Suriye görüşmesi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye ve Ukrayna konularına dair bir telefon görüşmesi yaptı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:51
Rusya ve Fransa'dan kritik Suriye görüşmesi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Suriye ve Ukrayna krizleri üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Suriye ve Ukrayna krizleri üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bölgedeki sorunlar değerlendirildi

 

Yapılan açıklamada, 27 Ekim’de Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye’nin katılımı ile İstanbul’da yapılan Suriye konulu zirvede alınan kararlar ışığında bölgedeki sorunların değerlendirildiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:51
  1. İstanbul
  2. Rusya
  3. Fransa

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