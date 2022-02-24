Rusya Ukrayna'yı bombalıyor... Türk vatandaşlar sığınaklara koşuyor! İşte panik dolu anlar...
Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna krizinde iken Vladimir Putin'in konuşmasının ardından Odessa kentinde patlama sesleri duyulmaya başlandı. Ukraynalılar bomba sesleriyle panik yaşarken, ülkedeki Türk vatandaşları da sığınaklara koşarak kendilerini korumaya çalışıyor.
Ukrayna’daki Türk vatandaşları Rus saldırılarından korunmak için sığınaklara kaçarken, Sinan Bayraklı isimli Türk vatandaşı, “Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz” dedi.
Rusya’nın Ukrayna saldırılarından korunmak isteyen halk, sığınaklara koşuyor. Odessa kentinde ailesiyle yaşayan Türk vatandaş Sinan Bayraklı sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle sığınaklara girdiklerini ifade etti.
Komşularıyla birlikte güvenli bir bölgede olduklarını belirten Bayraklı, “Komşularla birlikte sığınaklara iniyoruz” dedi.
'Putin'in konuşmasından sonra patlamalar başladı'
Paylaştığı diğer görüntülerle de ülkedeki son durumla ilgili bilgiler veren Bayraklı, “Gece uyumadık. Putin’in konuşmasından sonra Odessa’da ilk patlamalar duyuldu. Çocuklar panik halinde onları sığınaklarda güvene aldık. Türk komşularla birlikte buradan bir çıkış planı yapmaya çalışıyoruz. Şu an sokağa çıkıp bir yere gitmeye çalışmıyoruz bunun güvenli olacağını düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.