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Dünya Rusya, Ukrayna'daki askerî altyapıyı vurdu: Karadan ve havadan füze saldırısı
Dünya

Rusya, Ukrayna'daki askerî altyapıyı vurdu: Karadan ve havadan füze saldırısı

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Rusya, Ukrayna'daki askerî altyapıyı vurdu: Karadan ve havadan füze saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri altyapı tesislerine yönelik havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Kiev'de ve Odessa bölgesinde askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev'de insansız hava araçları (İHA) üreten 'Smart Intelligent System' isimli sanayi fabrikası, İHA montaj ve depolama merkezi, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda da askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı tesisleri ile yağ ve yakıt tankları vuruldu."

Açıklamada, saldırıların havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlendiği aktarıldı.

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