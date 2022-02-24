Rusya-Ukrayna savaşının ardından Putin ilk kez görüntülendi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Imran Khan, Rusya-Ukrayna krizinin ortasında bir araya geldi. İki lider 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pakistan Başbakanı Imran Khan arasında yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Kremlin Saray’ından yapılan açıklamada, iki lider arasındaki 3 saat süren görüşmede ikili ilişkilerin konu alındığı açıklandı.

“Her iki ülke de istekli”

Pakistan Başbakanı’nın görüşmesine Enerji Bakanı Hammad Azhar'ın eşlik ettiği kaydedilirken Pakistan Enerji Bakanlığı, ‘Pakistan Akımı’ adlı doğalgaz boru hattı hakkında, “Her iki ülke de projeyi en kısa sürede başlatmaya istekli.” dedi.

Bu görüşmenin Rusya-Ukrayna krizinin tam ortasında yapılması ise dikkat çekti.

2015’te kabul edildi

Kuzey-Güney doğalgaz boru hattı olarak da bilinen bin 100 kilometre uzunluğundaki Pakistan Akımı adlı doğalgaz boru hattı yapım işi, ilk olarak 2015 yılında kabul edilmişti.

Boru hattının inşasının ise Rusya ve Pakistan tarafından finanse edileceği kararlaştırılmıştı.